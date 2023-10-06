İstanbul'da DEAŞ Operasyonu: 4 Kişi Gözaltına Alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıkladığı terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonun İstanbul ayağının detayları ortaya çıktı. Silahlı terör örgütlerine fon sağlamak amacıyla "infak" adı altında para transferi yaptığı belirlenen şahısların yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli Bursa ve Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda 4 kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, DEAŞ'a yönelik 26 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Kıskaç' operasyonunda 92 şüpheli şahsın yakalandığını açıklamıştı. Terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonun İstanbul ayağının detayları ortaya çıktı. DEAŞ, HTŞ/FEC/ENC silahlı terör örgütlerine fon sağlamak amacıyla "infak" adı altında para transferi yaptığı belirlenen şahısların yakalanmasına yönelik, İstanbul merkezli Bursa ve Diyarbakır illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen operasyonda toplam 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyaller, özel üretilen ve soğuk cüzdan olarak ifade edilen para cüzdanı ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. - İSTANBUL