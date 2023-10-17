İstanbul'da DEAŞ Operasyonu: 17 Şüpheli Yakalandı

İstanbul'da yürütülen terör soruşturması çerçevesinde, 20 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Çalışmalarda, "DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olma ve terörizmin finansmanı" suçlarını işlediği tespit edilen 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olma ve terörizmin finansmanı suçlarından haklarında adli işlem yapılan 20 şahsın yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. MASAK Başkanlığı'ndan alınan verilere göre, şüphelilerin çatışma bölgeleri ile Türkiye arasında ve sınırları içerisinde, şirketler ve şahıslar üzerinden çeşitli suçlar işledikleri tespit edildi. Yapılan operasyonda, 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. - İSTANBUL