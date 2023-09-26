İstanbul'da DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu bir şüpheli yakalandı

İstanbul'da DEAŞ terör örgütüne propaganda amaçlı dini eğitim vermek üzere Türkiye'ye gelen bir şüpheli yakalandı. Şüphelinin Türkiye'deki bağlantıları araştırılıyor.

İstanbul'da DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, örgüte yakın kişilere propaganda amaçlı sözde dini eğitimi vermek üzere Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu bir şüpheli yakalandı.

Güvenlik kaynaklarına dayanan bilgilere göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Elde edilen istihbarı bilgilerde örgüte yakın kişilere sözde dini eğitim vermek ve propaganda faaliyetlerinde bulunmak üzere Türkiye'ye giriş yapan M.M.A.M., güvenlik ve istihbarat birimlerinin radarına takıldı.

Türkiye'deki bağlantıları araştırılıyor

Takibe alınan yabancı uyruklu zanlının Başakşehir'de bir evde gizlendiği tespit edildi. Suriye ve Irak gibi çatışma bölgeleri ile irtibatta bulunduğu anlaşılan M.M.A.M., geçtiğimiz perşembe günü düzenlenen operasyonla yakalandı. TEM Şube Müdürlüğüne götürülen zanlı sorguya alınırken, evde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Mahkeme tarafından tutuklandı

DEAŞ mensubunun Türkiye'deki bağlantıları ve irtibat kurduğu kişiler tek tek mercek altına alınırken, polisteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.M.A.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL