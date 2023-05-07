İstanbul'da Büyük Miting: 1 Milyon 700 Bin Kişi Katıldı

Cumhur İttifakı tarafından Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen Büyük İstanbul Mitingi'ne vatandaşlar bayrak ve pankartlarla akın etti. Miting için İstanbul'un 39 ilçesinden binlerce kişi miting alanına geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mitinge katılanların sayısının 1 milyon 700 bin olduğunu açıkladı.

Cumhur İttifakı tarafından Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen Büyük İstanbul Mitingi için İstanbul'un 39 ilçesinden binlerce kişi miting alanına akın etti. Miting için İstanbul'un 39 ilçesinden 10 bin otobüs hareket etti. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne gelmek isteyenler Marmaray, Metro ve metrobüslerde yoğunluk oluşturdu. Adalar'dan ise vatandaşlar mitinge vapurla geldi. Özel araçlarıyla gelenler nedeniyle Avrupa Yakası'nda birçok bölgede trafik durma noktasına geldi.

1 MİLYON 700 BİN KİŞİ KATILDI

"2 MİLYONA YAKLAŞACAĞIZ BU SEFER"

"14 MAYIS YÜZDE 53 İLE 1453 YAPACAĞIZ İNŞALLAH"

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-Barikatların yanında oturanlardan detay