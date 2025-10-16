İstanbul'da Bıçaklı Saldırıda Hayatını Kaybeden Genç İçin Aile TBMM'yi Ziyaret Etti
İstanbul Kadıkay'da pazarda 2 çocuğun bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesi, TBMM'yi ziyaret etti. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ile görüşen ailenin bazı siyasi partileri de ziyaret edeceği öğrenildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika