İstanbul'da Bıçaklı Saldırıda Hayatını Kaybeden Genç İçin Aile TBMM'yi Ziyaret Etti

İstanbul'da pazarda 2 çocuğun bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesi TBMM'yi ziyaret etti.

İstanbul Kadıkay'da pazarda 2 çocuğun bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesi, TBMM'yi ziyaret etti. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ile görüşen ailenin bazı siyasi partileri de ziyaret edeceği öğrenildi. - ANKARA