İstanbul'da Bıçaklı Saldırıda Hayatını Kaybeden Genç İçin Aile TBMM'yi Ziyaret Etti

İstanbul Kadıköy'de meydana gelen bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giderek siyasi partilerle görüşmelere başladı.

İstanbul'da pazarda 2 çocuğun bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesi TBMM'yi ziyaret etti.

İstanbul Kadıkay'da pazarda 2 çocuğun bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesi, TBMM'yi ziyaret etti. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ile görüşen ailenin bazı siyasi partileri de ziyaret edeceği öğrenildi. - ANKARA

