İstanbul'da Barış Görüşmeleri Tamamlandı
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona ermesi için İstanbul'da düzenlenen barış masası toplantıları sona erdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın liderliğinde yapılan Türkiye-ABD-Ukrayna ve Türkiye-Rusya-Ukrayna üçlü toplantıların ardından heyetler, Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nden ayrıldı.
İstanbul'daki barış görüşmelerinin tamamlanmasının ardından heyetler, Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nden ayrıldı.
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın bitmesine yönelik İstanbul'da barış masası kuruldu. Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde kurulan barış masasında Türkiye-ABD-Ukrayna ile Türkiye-Rusya-Ukrayna üçlü toplantıları, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıların bitmesinin ardından heyetler, Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nden ayrıldı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika