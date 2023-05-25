İstanbul'da Bakan Soylu'yu Protesto Eden 7 Kişi Gözaltına Alındı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu, otobüsle seçim turu attığı İstanbul Gazi Mahallesi'nde protesto eden 7 kişi gözaltına alındı.

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerine 2 gün kala, siyasi partiler kampanyalarını yoğunlaştırdı. 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde İstanbul'dan milletvekili seçildiği halde İçişleri Bakanlığı görevini sürdüren Süleyman Soylu, seçim otobüsüyle İstanbul'da tur attı. Alınan bilgiye göre, Bakan Soylu, Sultangazi ilçesi Gazi Mahallesi'nde otobüs içerisinden esnafı selamlarken, CHP seçim standının önündeki bazı vatandaşlar "Hak, hukuk, adalet" sloganı attı. Bunun üzerine Soylu, "Nasıl CHP bu, PKK ile kol kola girmişsiniz. Hayırlı günler" dedi.

Soylu'nun bu sözleri ise vatandaşların tepkisine yol açtı. Kalabalık bir grup Soylu'yu ıslıklayarak yuhaladı. Bu arada bazı vatandaşların görüntülediği olay sırasında Bakan Soylu'nun otobüsten "Oh, oh" dediği duyuldu.