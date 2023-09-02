İstanbul'da Asayiş Olaylarında Düşüş Yaşandı

İstanbul Valiliği, kent genelinde 2023 yılının ilk 8 ayında, 2022 yılının aynı dönemine göre asayiş olaylarında düşüş yaşandığını açıkladı. Asayiş suçları sayıları karşılaştırıldığında, olay sayısı yüzde 7 azalmıştır. Aydınlatma oranı ise yüzde 92'ye yükselmiştir. Kişilere karşı işlenen suçlarda düşüş yüzde 1,5, malvarlığına karşı işlenen suçlarda ise yüzde 14 olarak gerçekleşmiştir. Evden ve otodan hırsızlık olaylarında da düşüş yaşanmıştır.

İstanbul Valiliği, kent genelinde 2023 yılının ilk 8 ayında, 2022 yılının aynı dönemine göre asayiş olaylarında düşüş yaşandığını açıkladı.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul'da 2022 yılının ilk 8 aylık dönemiyle, 2023 yılı ilk 8 aylık döneminde meydana gelen asayiş suçları sayıları karşılaştırıldığında, asayiş olayı sayısı 275 bin 063'den 255 bin 945'ye gerilemiştir. Oransal olarak ise önceki yıla göre olay sayısı yüzde 7 azalmıştır. Asayiş olaylarında aydınlatma oranı 2022 yılının ilk 8 aylık döneminde yüzde 91 iken, 2023 yılının aynı döneminde bu oran yüzde 92'ye yükselmiştir.

Kişilere karşı işlenen suçlarda, Olay sayısı 91 bin 158'den 89 bin 832'e düşmüş olup, bu düşüşün oransal karşılığı yüzde 1,5'tir. Bu suç grubunda aydınlatma oranı 2023 yılında yüzde 98 olarak gerçekleşmiştir. Malvarlığına karşı işlenen suçlarda, 2022 yılında 73 bin 916 olan vaka sayısı 2023 yılı aynı döneminde 63 bin 630'a düşmüştür. Bu suç grubundaki düşüşün oransal karşılığı ise yüzde 14'tür. Bu suç grubunda aydınlatma oranı ise yüzde 72'den, yüzde 74'e yükselmiştir.

Evden ve otodan hırsızlık suç gruplarında ise 2022 yılı ilk 8 aylık dönemi ile 2023 yılı ilk 8 aylık dönemi karşılaştırıldığında, evden hırsızlık olaylarında 22.2, otodan hırsızlık olaylarında yüzde 13 düşüş sağlanmıştır" denildi.

Açıklamanın devamında, 2023 yılı ilk 8 ayında kent genelinde 34 milyon 68 bin 3 kişinin GBT sorgusu yapılmış, 99 bin 593 aranan şahıs yakalanmış ve 10 bin 398 silah ele geçirildiği bilgisi paylaşıldı. - İSTANBUL