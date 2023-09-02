İstanbul'da Asayiş Olayları Yüzde 7 Azaldı

İSTANBUL Valiliği, 2023 yılının ilk 8 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre asayiş olaylarında düşüş yaşandığını açıkladı.

İstanbul Valliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul'da 2022 yılının ilk 8 aylık dönemiyle, 2023 yılı ilk 8 aylık döneminde meydana gelen asayiş suçları sayıları karşılaştırıldığında, asayiş olayı sayısı 275 bin 63'ten 255 bin 945'ye gerilemiştir. Oransal olarak ise önceki yıla göre olay sayısı yüzde 7 azalmıştır. Asayiş olaylarında aydınlatma oranı 2022 yılının ilk 8 aylık döneminde yüzde 91 iken, 2023 yılının aynı döneminde bu oran yüzde 92'ye yükselmiştir" denildi.

Kişilere karşı işlenen suçlarla ilgili verilen bilgide ise, olay sayısının 91 bin 158'den 89 bin 832'e düştüğü, bu düşüşün oransal karşılığının ise yüzde 1,5 olduğu kaydedildi. Bu suç grubunda aydınlatma oranının da 2023 yılında yüzde 98 olarak gerçekleştiği kaydedildi. Malvarlığına karşı işlenen suçlarda da 2022 yılında 73 bin 916 olan vaka sayısının 2023 yılının aynı döneminde 63 bin 630'a düştüğü kaydedildi.. Bu suç grubundaki düşüşün oransal karşılığının da yüzde 14 olduğu vurgulandı. Bu suç grubunda aydınlatma oranının ise yüzde 72'den, yüzde 74'e yükseldiği belirtildi. Evden ve otodan hırsızlık suç gruplarında ise 2022 yılının ilk 8 aylık dönemi ile 2023 yılı ilk 8 aylık dönemi karşılaştırıldığında, evden hırsızlık olaylarında yüzde 22.2, otodan hırsızlık olaylarında yüzde 13 düşüş sağlandığı açıklandı. 2023 yılı ilk 8 ayında 34 milyon 68 bin 3 kişinin GBT sorgusu yapıldığı vurgulanırken 99 bin 593 aranan kişinin yakalandığı ve10 bin 398 silah ele geçirildiği belirtildi.