İçişleri Bakanı Yerlikaya: " İstanbul'da 738 kilo metamfetamin ele geçirildi"

İSTANBUL - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da icra edilen narkotik operasyonunda 738 kilo metamfetaminin ele geçirildiğini bildirdi.

Operasyona ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şu açıklamalara yer verdi:

"Aziz milletim bilsin ki: her an enselerindeyiz ve hiçbirine göz açtırmayacağız. Zehir tacirleriyle mücadelemiz aralıksız devam edecek. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de 2 ayrı adrese yapılan operasyon sonucunda: 738 kilo metamfetamin ele geçirildi. 3 şahıs gözaltına alındı. Operasyonları düzenleyen Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Aydınlık geleceğimiz olan gençlerimizi, toplumumuzu zehirlemeye çalışanlara hayatı zehredeceğiz."