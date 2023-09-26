İstanbul'da 738 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da icra edilen narkotik operasyonunda 738 kilo metamfetaminin ele geçirildiğini bildirdi.

Operasyona ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şu açıklamalara yer verdi:

"Aziz milletim bilsin ki her an enselerindeyiz ve hiçbirine göz açtırmayacağız. Zehir tacirleriyle mücadelemiz aralıksız devam edecek. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de 2 ayrı adrese yapılan operasyon sonucunda 738 kilo metamfetamin ele geçirildi. 3 şahıs gözaltına alındı. Operasyonları düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Aydınlık geleceğimiz olan gençlerimizi, toplumumuzu zehirlemeye çalışanlara hayatı zehredeceğiz." - ANKARA