İstanbul'da 6 Yabancı Uyruklu Zehir Taciri Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyonlarda 6 yabancı uyruklu zehir tacirinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyonlarda 6 yabancı uyruklu zehir tacirinin yakalandığını belirterek, "Bulgaristan'dan ülkemize hasta nakil aracıyla uyuşturucu sokmak isteyen Bulgaristan uyruklu 2 zehir taciri yakalandı. 84 kilogram skunk ve 32 kilogram kokain uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Eyüpsultan ilçesindeki operasyonda, Bosna Hersek uyruklu 4 zehir taciri yakalandı, 44.5 kilogram skunk uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonu gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum. Zehir tacirlerinin her an enselerindeyiz. Nerede olurlarsa olsunlar onlara hayatı dar etmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı. - ANKARA