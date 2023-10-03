İstanbul'da 54 Firari Hükümlü Yakalandı

İstanbul'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 54 firari hükümlü, polis tarafından gözaltına alındı ve cezaevine gönderildi.

İstanbul'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 54 firari hükümlü gözaltına alındı. Hükümlüler, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

İstanbul'da Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından haklarında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü şahısların yakalanmasına yönelik 25 Eylül - 1 Ekim tarihleri arasında operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan 54 firari hükümlü gözaltına alındı. Yakalananlar arasında 2 suç kaydı bulunan 'silahlı yağma' suçundan ise 26 yıl hapis cezası alan Numan Ç.(46), 25 suç kaydı bulunan 'kasten öldürme' suçundan 24 yıl 2 ay ceza alan Arife A. (33), 60 suç kaydı ve 11 farklı aranma kaydı olan 'dolandırıcılık' suçundan 17 yıl 3 ay hapis cezası alan Gürol T.'de bulunuyor. Emniyetteki işlemlerin ardından firari hükümlüler, cezaevine gönderildi. - İSTANBUL