İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, DEAŞ terör örgütüne yönelik İstanbul'da düzenlenen operasyonda 5 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyon çerçevesinde 5 DAEŞ şüphelisi yakalandı ve çok sayıda dijital materyal ile 73 bin dolara el konuldu.

Bakan Yerlikaya: " İstanbul'da 5 DAEŞ şüphelisi yakalandı"

İSTANBUL- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, DEAŞ terör örgütüne yönelik İstanbul'da düzenlenen operasyonda 5 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, DEAŞ terör örgütü ile iltisaklı şahıslar ile örgüt adına illegal yayın yapan kitap evlerine, DEAŞ terör örgütüne üye olma suçundan tutuklu ve hükümlü bulunan şahıslara finans sağladığı değerlendirilen 6 şüpheliye yönelik İstanbul'da 5 ayrı ilçede operasyon düzenlendiğini açıkladı. Operasyon çerçevesinde 5 DAEŞ şüphelisi yakalandı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yerlikaya, yakalanan şahıslara ait çok sayıda dijital materyal ile 73 bin dolara el konulduğunu bildirdi.

Öte yandan, Bakan Yerlikaya paylaşımında terörü ve terörün finans kaynaklarını kurutacaklarını vurguladı.