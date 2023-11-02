İstanbul'da 41 şok evine operasyon: 318 düzensiz göçmen yakalandı

İstanbul'da birçok ilçede belirlenen ve 'şok evi' olarak bilinen 41 eve düzenlenen operasyonda, 318 düzensiz göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlere evini kiraya veren kişilere toplam 1 milyon 825 bin 320 lirayı bulan rekor para cezası kesildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmenlerin sevk edilecekleri sınır illerine götürülmeden önce kaldıkları, "şok evleri" diye nitelendirilen mekanlar ile ikamet sahiplerine yönelik çalışma yaptı.

Polis güçleri, kent genelinde belirlenen 41 evde yasadışı yollarla ülkeye gelen kişilerin barındığı tespit edildi. Tespit edilen adreslere dün operasyon düzenlendi. Baskınlarda çoğunluğu Ortadoğu ve Asya kökenli 318 yasadışı sığınmacı yakalandı. Söz konusu kaçak göçmenin barınmasına imkan sağladığı belirlenen 41 ev sahibi hakkında barındırdığı kişi başı 5 bin 740 lira olmak üzere, toplam 1 milyon 825 bin 320 TL para cezası uygulandı. Kaçak göçmenlere kiraya verilen şok evleri mühürlenirken, ayrıca yakalanan şüpheliler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 79-1/a "Bir yabancıyı ülkeye sokmak veya ülkede kalmasına imkan sağlamak" maddesinden 5 ile 8 yıl arasında hapis cezasıyla yargılanmalarının önünü açan adli işlem başlatıldı. - İSTANBUL