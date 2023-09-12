İstanbul'da 18 düzensiz göçmen yakalandı, kaçakçılar tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesaplarında yer alan görüntüler üzerine harekete geçti. Avcılar'da yapılan operasyonda 18 düzensiz göçmen yakalandı ve kaçakçılık yapan iki kişi tutuklandı.

İstanbul'da polis ekipleri tarafından 18 düzensiz göçmen yakalandı. Yabancı uyruklu şahıslar para karşılığında anlaşan iki kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan görüntüler ile ilgili inceleme başlattı. Avcılar'da kaçak göçmen olduğunun belirlenmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Yapılan kontrolde 18 düzensiz göçmen yakalanarak muhafaza altına alındı. Göçmen kaçakçılığı yapan şüpheli şahısların yakalanması amacıyla başlatılan çalışmada; videoda yer alan aracın sınır illerine sık sık gidiş gelişler yaptığı belirlendi. Plakası tespit edilen aracın A.A.A. tarafından 03.09.2023 tarihinde kiralanmış olduğu tespit edildi. Bahse konu araç dün saat 00.10 sıralarında Esenyurt ilçesinde durdurularak araç sürücüsü A.A.A. ve G.A. yakalandı. Şahısların yapılan sorgulamasında; yabancı uyruklu şahısları bir miktar para karşılığında Edirne Lalapaşaya götürmek üzere anlaştıklarını öğrenildi. Yakalanan yabancı uyruklu şahıslar sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine, şüpheli şahıslar ise dün sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak ceza evine teslim edildi. - İSTANBUL