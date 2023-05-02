İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yapılan silah dağıtımı iddiasıyla ilgili soruşturma başlattı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabından yapılan 'AKP Gençlik Kolları İstanbul İl Başkanlığı Silah Dağıtımı Yapıyormuş...' şeklindeki paylaşımla ilgili resen soruşturma başlatarak, söz konusu paylaşımı yapan kişinin tespit edilerek gözaltına alınması talimatı verdiğini duyurdu.

SİNEM NAZLI DEMİR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabından yapılan "AKP Gençlik Kolları İstanbul İl Başkanlığı Silah Dağıtımı Yapıyormuş..." şeklindeki paylaşımla ilgili resen soruşturma başlatarak, söz konusu paylaşımı yapan kişinin tespit edilerek gözaltına alınması talimatı verdiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan bir kişi, AKP Gençlik Kolları İstanbul İl Başkanlığı'nın silah dağıtımı yaptığını iddia etmişti. AKP Gençlik Kolları İstanbul İl Başkanlığı yöneticileri bugün İstanbul Adliyesi'ne gelerek suç duyurusunda bulundu.

Bu arada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da söz konusu paylaşımla ilgili resen soruşturma başlattığını duyurdu. Başsavcılık açıklamasında şöyle denildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından 'Yavuz Özcan @OOktayyildiz3' isimli twitter hesabından 'AKP Gençlik Kolları İstanbul İl Başkanlığı Silah Dağıtımı Yapıyormuş...' başlığı ile yapılan paylaşım ile ilgili olarak TCK'nın 217/A maddesinde düzenlenen 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan dolayı resen soruşturma başlatılmış olup, şüphelinin tespit edilerek gözaltına alınması talimatı verilmiştir."