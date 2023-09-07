İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Muhammed Yakut için iade talebinde bulundu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İspanya'da yakalanan Muhammed Yakut için iade talepnamesini hazırlayarak Adalet Bakanlığına gönderdi.
İSPANYA'da yakalanan Muhammed Yakut için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı iade talebinde bulundu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında kırmızı bülten kararı çıkarılan Muhammed Yakut önceki gün İspanya'da yakalanmıştı. Savcılık Yakut'un için iade talepnamesini hazırlayarak Adalet Bakanlığına gönderdi. Bakanlık aracılığıyla Yakut'un ilgili ülkeden iadesi istenecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika