Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da Esnaf Ziyaretinde Bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam saatlerinde Üsküdar'da bir esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti. Ziyaret sırasında yoğun ilgiyle karşılaşan Erdoğan, kısa bir süre burada kaldıktan sonra ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da esnaf ziyaretinde bulundu. Yoğun ilgi ile karşılaşan Erdoğan, vatandaşlarla sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam saatlerinde Üsküdar'da esnaf ziyaretinde bulundu. Bir iş yerine giren Erdoğan burada vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Yoğun ilgi ile karşılaşan Erdoğan, daha sonra buradan ayrıldı.