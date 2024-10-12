Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da esnaf ziyaretinde bulundu. Yoğun ilgi ile karşılaşan Erdoğan, vatandaşlarla sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam saatlerinde Üsküdar'da esnaf ziyaretinde bulundu. Bir iş yerine giren Erdoğan burada vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Yoğun ilgi ile karşılaşan Erdoğan, daha sonra buradan ayrıldı.