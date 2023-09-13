İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne sahte plaka operasyonu: 19 gözaltı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına sahte internet sitesi açarak servis taşımacılığı yapmak isteyenlere sahte plaka satan şebekeye operasyon düzenlendi. 8 ilde eş zamanlı olarak yapılan operasyonda 19 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin belediyeyi 110 milyon lira zarara uğrattığı, bu yöntemle ise 12 milyon lira elde ettikleri ortaya çıktı.

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi adına sahte internet sitesi açarak servis taşımacılığı yapmak isteyenlere sahte plaka satan şebekeye operasyon düzenlendi. 8 ilde eş zamanlı olarak yapılan operasyonda 19 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin belediyeyi 110 milyon lira zarara uğrattığı, bu yöntemle ise 12 milyon lira elde ettikleri ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Bürosu koordinesinde yürütülen "Nitelikli Dolandırıcılık" ve "Resmi Belgede Sahtecilik" soruşturması kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte servis plakası üreten ve satan kişiler olduğunu belirledi. Ekipler konuyla ilgili yaptıkları incelemelerde bazı kişilerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına sahte bir internet sitesi açarak buradan servis taşımacılığı yapmak isteyen kişilere web sitesi bağlantısı attıkları, bu bağlantılar sayesinde güven kazandıklarını belirledi. Şüphelilerin açtıkları sahte internet sitesi ve sahte karekodlarla noterleri de yanılttıkları, sahte servis plakalarını yetkisiz kişiler adına noterde tescil ettirdikleri böylece sahte üretilen plakaların hileli yöntemle kamu kurumu nezdinde resmiyete kavuşturulduğu saptandı. Bu şekilde toplam 37 sahte plaka kullanan servisin taşımacılık yaptığı, şüphelilerin bu yöntemle güncel enflasyon değerleriyle yaklaşık 12 milyon elde ettikleri öğrenildi. Belediyeye ödenmesi gereken paranın şüphelilerin eline geçmesiyle de yaklaşık 110 milyon lira kamu zararı oluştuğu, sahte plakayla taşımacılık yapan kişilerin fahiş fiyat uygulamalarıyla vatandaşları da mağdur ettikleri tespit edildi.

Ekipler çalışmalarının ardından şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. İstanbul merkez olmak üzere Adana, Kayseri, Yozgat, Rize, Kastamonu, Sivas ve Antalya'da eş zamanlı olarak yapılan operasyonda 19 şüpheli yakalandı. 3 şüphelinin benzer suçlardan cezaevinde olduğu, 1 şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.