İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığına seçildi

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanlığına seçilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Hep birlikte Türkiye Belediyeler Birliğine gayretli, adaletli ve bereketli bir dönem yaşatacağımıza, her bereketi hep birlikte ülkemizin bütün şehirlerine, sokaklarına ve hanelerine yansıtma gayreti içerisinde emek sarf edeceğimize yürekten inanıyorum." dedi.

İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilmesinin ardından yaptığı konuşmada, genel kurula katılan delegelere teşekkür etti.

Rakibi Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in, TBB'nin parti birliğine dönüştüğüne yönelik iddalarına katılmadığını belirten İmamoğlu, "Bizim şu anda devraldığımız Belediyeler Birliğinin encümeninde diğer partilerden tek kişi yok. İki üye MHP'den, geri kalanın tamamı AK Parti üyesi. Bugün geldiğimiz nokta, bu yanlışı düzeltme noktasıdır. Onun için bu başlangıç çok önemli." ifadesini kullandı.

"Ülkeye ve demokrasiye zarar verir"

TBB'nin görev tanımında partizanlık olmadığını ve olamayacağını belirten İmamoğlu, TBB'nin yeni döneminde eşitlikçi ve demokratik bir anlayışla çalışacağını söyledi.

Türkiye Belediyeler Birliğinin en çalışkan, adil ve demokrat yöneticisi olma vaadinde bulunan İmamoğlu, önce ilçe sonra da büyükşehir belediye başkanı olarak 10 yılı aşkın süredir İstanbul'da görev yaptığını, her iki görevini de farklı bir partiden devraldığını anlattı.

Önceki yönetimlerde görevde olan ve işini güzel yapan, uyumlu, başarılı gayret içerisinde olan hiç kimseyi yok saymadığını ve birlikte çalışma gayretinde bulunduğunu ifade eden İmamoğlu, şöyle konuştu:

"O bakımdan Türkiye Belediyeler Birliğinde seçilmiş tüm siyasi partilerin belediye başkanlarıyla da aynı bilinçle, en güçlü seviyede çalışacağım. Çünkü ben bu ülkenin birleştikçe yükseldiğini, ayrıştıkça küçüldüğünü bilen bir bakış açısıyla ve tarih bilinciyle hizmet ediyorum. Sadece tarihi okumalar ve literatür bilgisiyle değil kişisel tecrübeleriyle de bu noktaya gelmiş bir arkadaşınızım. Karşısında gayretli ve adaletli bir yönetim gören herkesin sürecin bir parçası olmak, elini taşın altına koymak için nasıl heves duyduğunu çok iyi bilirim.

Hep birlikte Türkiye Belediyeler Birliğine gayretli, adaletli ve bereketli bir dönem yaşatacağımıza, her bereketi hep birlikte ülkemizin bütün şehirlerine, sokaklarına ve hanelerine yansıtma gayreti içerisinde emek sarf edeceğimize yürekten inanıyorum."

"TBB'yi hiçbir mensubuna ayrımcılık hissi yaşatmayan bir kurum haline getirmeliyiz"

İmamoğlu, yerel seçimde vatandaşın her görüşten tüm siyasi kadrolara net bir mesaj verdiğini belirterek, "Kutuplaşma siyasetini bir kenara bırakın, vatandaşın gösterdiği bir arada yaşama istek ve kararlılığını siz de gösterin. Bugün geldiğimiz noktada artık hepimiz çok iyi biliyoruz, biri birini adeta yok etmeye kararlıymış gibi davranarak yapılan siyasetle seçim kazanmak asla mümkün değildir. Milletimiz, ülkemizdeki tüm siyasilere, hatta tüm dünyaya inanılmaz bir demokrasi dersi vermiştir." ifadelerini kullandı.

Gündelik siyasi hesaplarla hareket edilmemesi gerektiğine işaret eden İmamoğlu, "Vatandaşları oy verdiği partiye göre ayıran bir yerel yönetim anlayışını kabul etmediğimiz gibi, belediye yönetimlerini partilere göre ayıran bir anlayışı da kabul etmemiz asla mümkün değildir. Türkiye Belediyeler Birliğini, hiçbir mensubuna ayrımcılık hissi yaşatmayan bir kurum haline hep birlikte getirmeliyiz, sizlere söz, hızlıca getireceğiz." diye konuştu.

Gerek belediyeler, gerekse merkezi ve yerel yönetim arasında işbirliğine zarar verecek davranışların doğrudan ülkeye, vatandaşa ve demokrasiye zarar vereceğini belirten İmamoğlu, herkesin bu konuda çok hassas ve özenli olacağı bir döneme girildiğini sözlerine ekledi.