İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Millet İttifakı liderlerinin katılacağı miting öncesi çağrıda bulundu

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: SADIK KARAKULOĞLU

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "2019'daki 23 Haziran'dan önceki günlerde de aynı böyleydiler. Hatırlayın. Bana Sisi mi demediler, başka neler demediler? Bunların aklı sulandı. Bunları acilen evlerine gönderme vakti geldi. Gitsinler, çoluklarına, çocuklarına, eşlerine hizmet etsinler. Millet, iktidara gelecek. Bir avuç insan evine gidecek" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün Kağıthane ilçesindeki Nurtepe Metro Durağı'nda yurttaşlarla bir araya geldi. Bulunduğu otobüs üzerinden konuşan İmamoğlu, vatandaşları, yarın Maltepe'de düzenlenecek Millet İttifakı liderlerinin tümünün katılacağı 'Büyük İstanbul Mitingi'ne çağırdı. İmamoğlu, şunları söyledi:

"MEMLEKETİN KURALLARINI, KURUMLARINI AYAĞA KALDIRACAĞIZ: Biz yarın ülkemizin ekonomisini konuşacağız. İstanbul'dan bütün Türkiye'ye ve Türkiye'nin geleceğine biz ekonomik süreci nasıl tutarlı yöneteceğimizi anlatacağız. Çok güçlü kadromuz var. Başta 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Sayın Gültekin Uysal ve hep birlikte orada büyük bir sürece imza atacağız, çok başarılı olacağız. Tabii ki kıymetli dostum Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş, Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu… Bu ittifak, milletin ittifakı. Bu ittifak diyor ki 'Bu seçim, parti seçimi değil.' Bu seçimde, yozlaşmış, adaletin yere düştüğü, hukukun yere düştüğü, milletin ve devletin itibarının yere düştüğü, ne yazık ki uluslararası süreçlerde dış ilişkilerimizin yere düştüğü bir ortamda hep birlikte memleketin hem kurallarını hem kurumlarını ayağa kaldıracağız. Hep birlikte ayağa kaldıracağız. Çocuklarımız için ayağa kaldıracağız, gençlerimiz için ayağa kaldıracağız.

GENÇLERİMİZİN UMUTLARINI DİPDİRİ AYAKTA TUTACAĞIZ: Gençlerimizin umutlarını bu ülkede dipdiri ayakta tutacağız. Gençlerimizin, hanımefendilerin, annelerin evlerdeki mutfak yangınını biz söndüreceğiz. Bu ülkede gelir dağıtım dağılımındaki adaletsizliği biz ortadan kaldıracağız. Eğitimdeki sorunları, kafası karışık öğretmenlerimizi, kafası karışık çocuklarımızı, gençlerimizi, anneleri, babaları hep birlikte biz ayağa kaldıracağız. Memleketin bütün sorunlarını biz çözeceğiz. Bugünkü iktidarın şu anki halini anlıyorum. Şu anda iktidar, en tepeden en aşağıya kadar nasıl öfkeli, görüyorsunuz, değil mi? Nasıl saldırıyorlar? Yani bugünden sana bakıyor mesela, seni vatan haini ilan ediyor. Ona oy veriyorsan 'Sen bendensin. Sen yerli ve millisin' diyor. Neredeyse utanmasalar 'Seni cennete, seni cehenneme' diye bugünden oraya yollayacaklar. Haşa. Bunların şirazesi kaymış, dengelerini kaybetmişler. Niye ben bunları iyi anlıyorum, biliyor musunuz?

MİLLET İKTİDARA GELECEK, BİR AVUÇ İNSAN EVİNE GİDECEK: 2019'daki 23 Haziran'dan önceki günlerde de aynı böyleydiler. Hatırlayın. Bana Sisi mi demediler, başka neler demediler? Bunların aklı sulandı. Bu ne demek biliyor musunuz? Bunları acilen evlerine gönderme vakti geldi. Evlerine göndereceğiz. Gitsinler, çoluklarına, çocuklarına, eşlerine hizmet etsinler. Hadi güle güle. Tıpış tıpış evlerine göndereceğiz. Millet, iktidara gelecek. Bir avuç insan evine gidecek. Bu memleketin 86 milyon insanı vatanı için, milleti için o güzelim, canım bayrağı için, geleceği için, hak, hukuk, adalet için, gençlik için iktidara gelecek. Herkes söylesin. Duymayan kalmasın. Herkes söylesin. 'Ekrem İmamoğlu aramızda kalsın dedi' desin. 'Vallahi de billahi de kazanıyoruz' desin. 'Milletçe kazanıyoruz' desin. 'Millet kazanıyor' desin.

MİLLET USANDI: Yarın hep birlikte Maltepe'deyiz. Çocuklarımızla şenlik var. Onlar gibi kötü konuşan kimse yok. Ağzından bal damlayan Kemal Kılıçdaroğlu var. Ona yakın ben varım orada. Bekliyorum sizi. Hep birlikte yarın Maltepe'de buluşacağız. Kalan günlerimizi bu sürece ayıracağız. Bu seçim, geleceğimizin seçimi. Gençler, arkadaşlarınızla konuşun. 'Ayrışmak yok. Oylarımız Millet İttifakı'na. Oylarımız onların güzel geleceğini hazırlayacak 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na' diyeceksiniz. Çalışacaksınız. Büyüklerinizle, alışveriş yaptığınız bakkalla konuşun. Deyin ki; 'Bu insanlar güzel konuşuyor, öbürleri bu insanları ayrıştırıyor. Millet usandı. Bak bunlar kazanacak. Onlara oy vermeyenlere bile hizmet edecekler. Aynen İstanbul'da olduğu gibi' deyin. Bunu yapacağız.

VALLAHİ DE BİLLAHİ DE KAZANIYORUZ: Seçim günü sandıklarda görev alacağız. Sandıklarda partiler üzerinden görev alacağız. Eğer partiler üzerinden görev alamayan varsa Türkiye Gönüllüleri'ne üye olacak. 'Oy kullandım, ben eve gideyim, pikniğe gideyim' yok. O gün bayraklarınızla, okulların önünde, sokaklarda, caddelerde, milletin demokrasi bayramında o günü birlikte geçirmeye, görev almaya hazır mıyız? Aramızda kalsın, vallahi de billahi de kazanıyoruz. Millet kazanıyor, çocuklar kazanıyor, gençler kazanıyor, milletimiz kazanıyor. İyi ki varsınız."