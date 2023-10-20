İstanbul, Bursa, Diyarbakır ve Gaziantep'te Narkogüç Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı, Yüklü Miktarda Uyuşturucu Ele Geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Narkogüç operasyonları kapsamında İstanbul ve Bursa'da 5, Diyarbakır ve Gaziantep'te 8 şüphelinin yakalandığını ve yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, zehir tacirlerine yönelik 'Narkogüç' operasyonları kapsamında İstanbul ve Bursa'da 5, Diyarbakır ve Gaziantep'te 8 şüphelinin yakalandığını, yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Sultanbeyli ve Pendik ilçeleriyle; Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinin desteğiyle İnegöl'de yapılan operasyonda 1 ton 237 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonlarda 5 şüpheli yakalandı. Diyarbakır İl Jandarma ve Gaziantep İl Jandarma Komutanlıklarınca bölücü terör örgütünün finans kaynaklarını engellemek amacıyla Lice kırsalında ve Gaziantep'te 'Narkogüç' operasyonları düzenlendi. 2 ton 650 kilogram esrar, 3 milyon 450 bin kök kenevir, 1 milyon 200 bin kök skunk ve 121 kilogram skunk ele geçirildi. Operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Bakan Yerlikaya, "Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi ve kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerinin her an enselerindeyiz. Başta gençlerimiz olmak üzere halkımızı zehirlemelerine izin vermeyeceğiz" dedi.