İstanbul Boğazı'nda 100 Savaş Gemisi Geçit Töreni Hazırlıkları Tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları için İstanbul Boğazı'nda 100 savaş gemisi ile düzenlenecek geçit töreninin hazırlıklarının tamamlandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları için İstanbul Boğazı'nda 100 savaş gemisi ile düzenlenecek geçit töreninin hazırlıklarının tamamlandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhuriyetimizin 100. yılı için yarın İstanbul Boğazı'nda 100 savaş gemisi ile gerçekleştireceğimiz geçit töreni için hazırlıkları tamamladık. Tüm vatandaşlarımızı İstanbul Boğazı'na davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA