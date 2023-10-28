İstanbul Boğazı'nda 100 Savaş Gemisi Geçit Töreni

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılı dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda 100 savaş gemisi ile geçiş töreni düzenleyecek. Vatandaşlar da törene davet edildi.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılı dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda 100 savaş gemisi ile geçiş hazırlığının tamamlandığını ve vatandaşların yarın bu törene katılması davetinde bulundu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, gemilerin hazırlık görüntüleri paylaşılarak, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı için yarın İstanbul Boğazı'nda 100 savaş gemisi ile gerçekleştireceğimiz geçit töreni için hazırlıkları tamamladık. Tüm vatandaşlarımızı İstanbul Boğazı'na davet ediyoruz denildi. (DHA)