İstanbul Belediyesi Başkan adayı Kurum: 'İstanbul'un mevcut karmaşasını, düzensizliğini hep beraber gidereceğiz'
İstanbul Belediyesi Başkan Adayı Murat Kurum, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kurum, 'İstanbul'un mevcut karmaşasını, düzensizliğini hep beraber gidereceğiz' dedi.
İstanbul Belediyesi Başkan adayı Kurum: " İstanbul'un mevcut karmaşasını, düzensizliğini hep beraber gidereceğiz"
İSTANBUL İstanbul Belediyesi Başkan Adayı Murat Kurum, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kurum, "İstanbul'un mevcut karmaşasını, düzensizliğini hep beraber gidereceğiz" dedi.