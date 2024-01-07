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İstanbul Belediyesi Başkan adayı Kurum: 'İstanbul'un mevcut karmaşasını, düzensizliğini hep beraber gidereceğiz'

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İstanbul Belediyesi Başkan Adayı Murat Kurum, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kurum, 'İstanbul'un mevcut karmaşasını, düzensizliğini hep beraber gidereceğiz' dedi.

İstanbul Belediyesi Başkan adayı Kurum: " İstanbul'un mevcut karmaşasını, düzensizliğini hep beraber gidereceğiz"

İSTANBUL İstanbul Belediyesi Başkan Adayı Murat Kurum, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kurum, "İstanbul'un mevcut karmaşasını, düzensizliğini hep beraber gidereceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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