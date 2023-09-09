İstanbul Başakşehir'de Düzensiz Göçmenler Yakalandı

İstanbul Başakşehir'de gece saatlerinde sokak arasına minibüslerle bırakıldığı iddia edilen çok sayıda düzensiz göçmen vatandaşların polise yaptığı ihbar üzerine yakalandı. Yakalanan bazı kişilerin vücudunda yara izleri olduğu ve yürümekte zorlandığı da iddia edildi.

Başakşehir'de sokağa bırakılan çok sayıda düzensiz göçmen vatandaşların ihbarı sonucunda yakalandı

İSTANBUL - İstanbul Başakşehir'de gece saatlerinde sokak arasına minibüslerle bırakıldığı iddia edilen çok sayıda düzensiz göçmen vatandaşların polise yaptığı ihbar üzerine yakalandı. Yakalanan bazı kişilerin vücudunda yara izleri olduğu ve yürümekte zorlandığı da iddia edildi.

Olay, dün gece saatlerinde Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre, gece geç saatlerde minibüslerle sokak arasına çok sayıda kaçak göçmen bırakıldı. Bir vatandaşın fark edip polis ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler kaçak göçmenleri yakalayarak emniyete götürdü. Şahısların yakalanarak polis araçlarına bindirilmesi cep telefonu kameraları ile görüntülendi. Görüntülerde, bazı kişilerin vücutlarında yara olduğu ve yürümekte zorlandığı görüldü.