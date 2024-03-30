Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutköy'de 35 Bin Kişiye Hitap Etti
İstanbul Arnavutköy'de vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şuanda emniyetin verdiği sayıya göre alanda 35 bin kişi var" dedi. - İSTANBUL
İstanbul Arnavutköy'de vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şuanda emniyetin verdiği sayıya göre alanda 35 bin kişi var" dedi. - İSTANBUL
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