İstanbul, Antalya ve Muğla'da Organize Suç Operasyonu: 23 Tutuklama

Çıkar maksatlı organize suç örgütlerine yönelik İstanbul, Antalya ve Muğla'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelilerin 23'ü tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Gaziosmanpaşa ilçesinde faaliyet gösterdikleri belirlenen "Gedik" ve "Görener" isimli iki hasım organize suç örgütlerine yönelik geçtiğimiz Cuma günü İstanbul, Antalya ve Muğla illerinde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, çok sayıda çete mensubu yakalayarak gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemleri dün tamamlanan her iki suç ağının elebaşları ve çete fertleri, önce savcılığa, ardından da tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi.

Soruşturma çerçevesinde 17'si operasyon çerçevesinde yakalanan, 5'i ise başka suçlardan hapiste bulunan toplam 23 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 8 şüphelinin ise adli kontrol tedbirleri uygulanarak salıverildiği öğrenildi. - İSTANBUL