İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan ve Engin Polat çiftinin mal varlıklarına el koydu

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Dilan ve Engin Polat çifti ile ikinci derece yakınlarının hakkında mal varlıklarına el koyma kararı verildi. Aynı zamanda yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Polat çifti ile ikinci derece yakınlarının hakkında mal varlıklarına el koyma kararı verildi. Polat ailesinin taşınmazlarına, kara deniz ve hava ulaşımlarına, banka ve diğer mali kurumlardaki her türlü hesaplarına, gerçek veya tüzel kişiler nezdindeki her türlü hak ve alacaklarına, kıymetli evraklara, ortağı bulunduğu şirketteki ortaklık paylarına, kiralık kasa mevcutlarına, kripto varlık hesaplarına ve diğer tüm varlığı değerlerine Başsavcılığın talebi doğrultusunda el konulmuş oldu. - İSTANBUL