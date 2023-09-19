İstanbul Ambarlı Limanında 180 Milyon Lira Değerinde Uyuşturucu Ele Geçirildi

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Ambarlı Limanında, 180 milyon lira değerinde, 2 milyon 400 bin adet captagon cinsi uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Ambarlı Limanında, 180 milyon lira değerinde, 2 milyon 400 bin adet captagon cinsi uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu.

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bakanlığımız Gümrük Muhafaza ekiplerimizin İstanbul Ambarlı Limanında yürüttüğü operasyonda bir konteyner içerisinde 180 milyon lira değerinde, 424 kilogram ağırlığında 2 milyon 400 bin adet captagon cinsi uyuşturucu ele geçirilmiştir. Başarılı operasyon ile zehir tacirlerine geçit vermeyen Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.