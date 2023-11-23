İstanbul'a getirilen FETÖ'nün kilit ismi adliyeye sevk edildi
Son Güncelleme:
FETÖ'nün sözde üst düzey yöneticilerinden Mehmet Kamış, İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) sözde üst düzey yöneticileri arasında yer alan ve dün MİT ile emniyetin düzenlediği operasyonda İzmir'de yakalanarak İstanbul'a getirilen kapatılan Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmen yardımcısı Mehmet Kamış, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika