İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı trafik kazasında yaralandı
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İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ali İhsan Horasan'ın kullandığı araçla Başakşehir Atatürk Bulvarı'nda bir ağaca çarparak yaralandığı trafik kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ali İhsan Horasan'ın yaralandığı trafik kazasına ilişkin soruşturma başlatıldı.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Horasan'ın kullandığı araçla 30 Eylül'de Başakşehir Atatürk Bulvarı'nda bir ağaca çarparak yaralandığı kazayla ilgili soruşturma başlatılmasına karar verdi.
Kazaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: AA / Politika