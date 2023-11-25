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İsrailliler, Hamas'ın elindeki esirlerin serbest bırakılması talebiyle gösteri düzenledi

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Politika Haberleri
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Tel Aviv'de yapılan gösteriye binlerce İsrailli katıldı. Esirlerin yakınları, serbest bırakılma taleplerini dile getirdi.

TEL İsrailliler, Hamas'ın elindeki esirlerin serbest bırakılması talebiyle Tel Aviv'de gösteri düzenledi.

Tel Aviv Sanat Müzesi önünde yapılan gösteriye, esirlerin yakınlarının yanı sıra binlerce İsrailli katıldı.

İsrailli esirlerin fotoğraflarını taşıyan yakınları, İngilizce ve İbranice "Onları hemen şimdi eve getirin." sloganları attı.

Gazze'deki esirlerin serbest bırakılması taleplerini yineleyen göstericiler, tümü serbest kalıncaya kadar mücadeleyi sürdüreceklerini dile getirdi.

Öte yandan, İsrail polisi, gösterinin yapıldığı alan çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alarak, çevre yolları trafiğe kapattı.

Kaynak: AA / Politika

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