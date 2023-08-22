İsrailli Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da askeri operasyon ve yerleşim alanlarının genişletilmesini talep etti

İsrailli Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da tansiyonu yükseltmek üzere askeri operasyon ve yerleşim alanlarını genişletmesini talep etti. Batı Şeria'nın kuzeyindeki Yerleşim Bölgeleri Konseyi Başkanı Yossi Dagan, İsrail'in 103 radyosuna yaptığı açıklamada, Batı Şeria'da bir intifada olduğunu ve İsrail hükümetinin buna karşı yeterli duruşu sergileyemediğini öne sürdü. Filistinlilerin eylemlerine karşılık Batı Şeria'da yerleşim birimlerini artırma çağrısı yapan Dagan, 'İsrail hükümetinin gerçek anlamda askeri operasyonları sürdürmemesi halinde roketler Hadera ve Netanya kentlerine düşecek. Hatta Tel Aviv ve Petah Tikva kentinin yanı sıra Batı Şeria'daki yerleşim birimlerinde korku dalgası oluşacak.' diye konuştu.

İsrailli Yahudi yerleşimciler, hükümetlerinden işgal altındaki Batı Şeria'da tansiyonu yükseltmek üzere askeri operasyon ve yerleşim alanlarını genişletmesini talep etti.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Yerleşim Bölgeleri Konseyi Başkanı Yossi Dagan, İsrail'in 103 radyosuna yaptığı açıklamada, Batı Şeria'da bir intifada olduğunu ve İsrail hükümetinin buna karşı yeterli duruşu sergileyemediğini öne sürdü.

Filistinlilerin eylemlerine karşılık Batı Şeria'da yerleşim birimlerini artırma çağrısı yapan Dagan, "İsrail hükümetinin gerçek anlamda askeri operasyonları sürdürmemesi halinde roketler Hadera ve Netanya kentlerine düşecek. Hatta Tel Aviv ve Petah Tikva kentinin yanı sıra Batı Şeria'daki yerleşim birimlerinde korku dalgası oluşacak." diye konuştu.

Dagan, Binyamin Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı hükümete seslenerek ölen her bir İsrailli için Batı Şeria'da bir yerleşim birimi çağrısı yaptı.

Yahudi yerleşimcilere bağlı Kanal 7 televizyonu haberine göre, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Yahudi yerleşim birimleri yetkilileri Netanyahu'nun Batı Kudüs'teki ofisi önünde de basın toplantısı düzenledi.

Yossi Dagan burada yaptığı konuşmada da hükümetten talepleri olduğunu ve bu taleplerinden taviz vermeyeceklerini ifade etti.

Muhalefet: "Netanyahu İsrail'i yıkıma sürüklüyor"

Bu arada İsrail'deki muhalefet liderleri, Netanyahu hükümetini "başarısızlıkla" suçladı.

Eski Başbakan ve Gelecek Var (Yeş Atid) Partisi lideri Yair Lapid, eski adı Twitter olan X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, aşırı sağcı hükümetin iktidara geldiği günden beri bireysel güvenliğin ciddi anlamda kötüleştiği yorumunda bulundu.

Eski Maliye Bakanı Avigdor Liberman da sosyal medya paylaşımında, saldırılar sonucu ölenlerin sayısındaki artışlara dikkati çekti. Liberman, "Netanyahu İsrail'i yıkıma sürüklüyor. Netanyahu, hükümet ve ekonomide kontrolü kaybettikten sonra güvenlikte de kontrolü kaybediyor. O bizi yıkıma sürüklüyor." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu 19 Ağustos'ta Nablus yakınlarındaki Huvvara beldesinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 yerleşimcinin öldüğünü duyurmuştu. Dün sabah da El Halil'de saldırı sonucu bir yerleşimci ölmüş, biri ağır yaralanmıştı.

Saldırıların faillerini yakalamak için Filistin kent ve kasabalarına baskınlarını sürdüren İsrail ordusu, dün 8 Filistinliyi gerçek mermiyle yaralamış, bugün de Cenin kentine düzenlediği baskında 17 yaşındaki bir Filistinliyi öldürmüştü.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 600 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.