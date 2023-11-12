İsrailli uzman, Gazze'de geçici İsrail askeri yönetimi önerdi

İsrailli bir askeri uzman, Gazze'de savaşın sona ermesinden sonra güvenliğin sağlanabilmesi için geçici bir İsrail askeri yönetimi kurulmasının gerekebileceğini savundu. İsrail'in, Gazze'deki askeri yönetim yıllarının (1967-2005) -en azından birinci intifadanın patlak verdiği 1987'ye kadar- Gazze tarihinde barış ve refah dönemi olduğunu savunan uzman, bu nedenle geçici bir İsrail askeri yönetimi kurmanın mantıklı olacağını belirtti.

İsrailli bir askeri uzman, Gazze'de savaşın sona ermesinden sonra güvenliğin sağlanabilmesi için geçici bir İsrail askeri yönetimi kurulmasının gerekebileceğini savundu.

İsrailli yarbay Shaul Bartal, İsrail'deki Bar Ilan Üniversitesi Begin Sedat Stratejik Araştırma Merkezi'nde yayımlanan bir araştırmasında, savaş sonrası Gazze'deki yönetime ilişkin görüşlerini dille getirdi.

"Savaş, Gazze'deki statükonun değişmesi için bir fırsat olabilir ancak bölgesel ve yerel kurumların yardımıyla ve uluslararası destekle bir çözüme varılıncaya kadar burada askeri bir yönetimin kurulması gerekebilir." iddiasında bulunan Bartal, İsraillilerin güvenliğinin sağlanması için güçlü bir otoriteye ihtiyaç olduğunu aktardı.

Bartal, bunun için sadece bölgenin işgal edilmesi ya da Hamas yönetiminin zayıflatılmasının yetmeyeceğini, savaş bittikten sonrasının da düşünülmesi gerektiğini kaydetti.

Bartal, Gazze'de savaş sonrası için öne sürülen, "Filistin yönetiminin hakimiyeti, uluslararası güçlerin kontrolü sağlaması ve Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı polis gücünün bulunması" gibi senaryoların hepsinin çok riskli olduğunu iddia etti.

Geçici İsrail askeri yönetimi

İsrail'in, Gazze'deki askeri yönetim yıllarının (1967-2005) -en azından birinci intifadanın patlak verdiği 1987'ye kadar- Gazze tarihinde barış ve refah dönemi olduğunu savunan Bartal, "Bu nedenle, Gazze meselesine bölgesel bir çözüm bulununcaya dek burada geçici bir İsrail askeri yönetimi kurmayı düşünmek mantıklı olacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Bartal, tüm ekonomik sıkıntılarına ve yüksek maliyetine rağmen kurulacak bu askeri yönetimin, Gazze'de düzeni ve güvenliği sağlamak için çalışacağını ve savaştan sonra Gazze'nin onarımı için uluslararası destek sağlayacağını ileri sürdü.

İkinci aşamada, yerel ve bölgesel güçlerin askeri yönetime entegrasyonu var

Gazze'de askeri yönetimden sonraki ikinci aşamaya ilişkin görüşlerini de paylaşan Bartal, İsrail askeri güçlerinin başat rol oynayacağı çok uluslu bir askeri gücün yeni kurulan hükümete entegre edileceğini ifade etti.

Bartal, çok uluslu bu güçler arasında, Filistin yerel unsurları, Mısır ve bölgenin istikrar ve güvenliğinin korunmasında çıkarı olan diğer bölge ülkelerin yer alacağını kaydetti.

Gazze'nin geleceğinin, İsrail'in başat bir rol oynadığı bölgesel güvenliğin ayrılmaz bir parçası olduğunu dile getiren Bartal, "Gazze'deki sorunun bölgesel çözümü, bölgedeki ülkeler ile başta ABD olmak üzere uluslararası toplum için diplomatik ve siyasi çıkar sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Bartal son olarak, İsrail, güvenliğini garanti altına alacak bölgesel bir çözüm formüle etmeyi başarırsa bunun, büyük bir başarı ve stratejik bir dönüşüm olacağını savundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün Savunma Bakanı Yoav Gallant ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Gazze Şeridi üzerindeki güvenlik kontrolünden vazgeçmeyi kabul etmeyeceğim." demişti.