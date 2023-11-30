İsrailli Gazeteci İddialı Röportajı Sosyal Medyadan Kaldırdı

İsrailli gazeteci Ishay Coen, İsrail ordusundan yaptığı röportajı sosyal medya hesabından kaldırdı. Coen, röportajı yaptığı kişinin iddialarının gerçekliğinde ısrar ettiğini belirtti.

İsrailli gazeteci Ishay Coen, "7 Ekim'de silahlı Filistinlilerin, Gazze yakınlarındaki Yahudi yerleşim birimlerinde çocuk ve bebekleri öldürdüğünü" iddia eden İsrail ordusundan biriyle yaptığı röportajı sosyal medya hesabından kaldırdı.

Coen, dün X sosyal medya hesabından, Filistinlilerin bebekleri öldürdüğünün iddia edildiği videoyu neden sildiğine ilişkin açıklamada bulundu.

İsrail ordusu sözcülerinden birinin kendisinden bir röportaj yapmasını istediğini aktaran Coen, röportajı yaptığı kişiyi daha önceden tanımadığını belirtti.

Röportajın video çekimi sırasında İsrail ordu sözcülüğü ofisinden bir temsilcinin de hazır bulunduğunu ve videonun yayınlanmasına onay verdiğini kaydeden Coen, tanıtım reklamının yayınlanmasından sonra gelen şikayetler üzerine videoyu derhal sildiğini ifade etti.

Coen, röportajı yaptığı kişinin İsrail ordusundan olduğunu ve anlattığı hikayenin gerçekliğinde ısrar ettiğini belirtti.

Öte yandan, Chani Burnshtein isimli bir İsrailli, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Coen'i şu ifadelerle eleştirdi:

"Dün Coen, bir subayın yaşananlarla örtüşmeyen şok edici sözlerinden oluşan bir röportaj yayınladı. Sonunda Coen, videoyu kaldırdı ama tanınmış bir hesap bu videoyu indirdi ve 8 saat içinde yüzbinlerce kişi bunu seyretti."

Burnshtein, Coen'in, sıhhatinden emin olmadığı bir videoyu internete yüklemesini sorumuzca bir davranış olarak nitelendirdi.

Gazze'den 7 Ekim'de İsrail'e karşı başlatılan saldırı sırasında Kassam Tugayları'nın "çok sayıda İsrailli bebeğin başını kestiği" iddiaları ortaya atılmıştı.

AA muhabiri, konuyla ilgili İsrail Ordu Sözcülüğüne telefonla ulaşarak, "Hamas'ın saldırısının ardından İsrail tarafında bu saldırıyı gerçekleştirenler tarafından başları kesilen bebeklerin bulunduğu yönünde haberler çıktı. Bunu doğrulayabilir misiniz ya da bu konuda bilgi verebilir misiniz?" sorusunu yöneltmişti.

Sözcülük, "Haberleri gördük ama elimizde bir detay, bunlara dair bir teyit yok." yanıtını vermişti.

Hamas da iddiaları yalanlamıştı

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'de çocukların öldürüldüğüne dair Batı'daki bazı medya organlarında yer alan iddiaların tümüyle asılsız olduğu belirtilmişti.

Söz konusu iddiaların "Filistin halkına ve direnişine iftira atmak üzere İsrail'in uydurduğu hikayelerden ibaret olduğuna" işaret edilen açıklamada, "Bu iftiraların sonuncusu da çocukların kesilerek öldürüldüğü ve sivillerin hedef alındığı oldu." değerlendirmesinde bulunulmuştu.