İsrailli Bakan Geri Adım Attı: Nükleer Bomba Açıklaması Mecaziymiş

İsrailli aşırı sağcı Miras Bakanı Amihai Eliyahu, Gazze Şeridi'ne nükleer bomba atılmasının olasılıklardan biri olduğu şeklindeki açıklamasından geri adım atarak sözlerinin 'mecazi olduğunu' iddia etti. Eliyahu'nun bu açıklaması, tepkilere neden olmuş ve Başbakan Netanyahu tarafından kabine toplantılarından uzaklaştırılmıştı.

İsrailli aşırı sağcı Miras Bakanı Amihai Eliyahu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne nükleer bomba atılmasının olasılıklardan biri olduğu şeklindeki açıklamasından geri adım atarak sözlerinin "mecazi olduğunu" iddia etti.

Gazze Şeridi'ne yönelik skandal sözlerine gelen tepkilerin ardından aşırı sağcı Eliyahu, geri adım attı.

X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda Eliyahu, atom bombasıyla ilgili açıklamasının "mecazi olduğunu" savundu.

Eliyahu, katıldığı bir radyo programında nükleer silah kullanımın Gazze'ye yönelik olasılıklardan biri olduğu yönünde açıklama yapmıştı.

Bu açıklamanın ardından Başbakan Binyamin Netanyahu, Eliyahu'yu kabine toplantılarından süresiz olarak uzaklaştırmıştı.

Eski Başbakan Yair Lapid ise Netanyahu'ya Eliyahu'yu görevden alması çağrısında bulunmuştu.