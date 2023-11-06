İsrailli Bakan, Batı Şeria'da Yahudilere güvenlik alanları oluşturulması çağrısı yaptı

İsrailli aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudilere 'güvenlik alanları oluşturulması' ve Filistinlilerin zeytin hasadı için bile olsa bu bölgelere girişinin yasaklanması için hükümete çağrı yaptı.

İsrailli aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudilere "güvenlik alanları oluşturulması" ve Filistinlilerin zeytin hasadı için bile olsa bu bölgelere girişinin yasaklanması için hükümete çağrı yaptı.

Bakan Smotrich, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya hitaben yazdığı ve X sosyal medya platformundan paylaştığı mektupta, Tel Aviv yönetiminin Batı Şeria'da "kabul edilebilir düzeyde güvenlik sağlamada başarısız olduğunu" iddia etti.

Smotrich, "(Yahudi) Toplulukları ve yollarının etrafında steril güvenlik alanları oluşturulması ve zeytin hasadı dahil olmak üzere Arapların buralara girmesinin engellenmesi" çağrısında bulundu.

Aşırı sağcı Bakan, bu tür önlemlerin Yahudi yerleşimcilere yönelik saldırıları önlemek için gerekli olduğunu ve çok sayıda İsraillinin yedek asker olarak silah altına alınması nedeniyle bu yerleşimlere "güvenlik duygusu sağlayacağını" ileri sürdü.

Öte yandan Times of Israel'e konuşan Smotrich'in sözcüsü, İsrailli Bakan'ın, mektubunda sık sık kullandığı "Arap" ifadesiyle "tüm Arapları değil Filistinlileri kastettiğini" söyledi.

Yahudi yerleşimci şiddeti artıyor

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 690 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor.

Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşimler yasa dışı sayılıyor.

Batı Şeria, sık sık İsrail güçlerinin koruması altındaki silahlı Yahudi yerleşimcilerin baskınlarına ve saldırılarına tanık oluyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 2022 sonunda işbaşına gelen koalisyon hükümetinde aşırı sağcı Bezalel Smotrich ve Itamar Ben-Gvir gibi isimlerin kritik görevlere getirilmesiyle bu saldırılar daha da arttı.

Filistinlilere yönelik ırkçı, ayrımcı eylem ve söylemleriyle tanınan her iki bakan da uluslararası hukuka aykırı bu yerleşimlerde yaşıyor ve Yahudi yerleşimcileri şiddete teşvik etmeleriyle tanınıyor.

Filistin hükümetine bağlı Ayrım Duvarı ve Yerleşim Birimiyle Mücadele Heyetinin verilerine göre, Yahudi yerleşimcilerin ekim ayında yaptığı saldırılar "rekor" kırdı.

Yahudi yerleşimciler, Filistinlilere bir ay içinde 390 saldırı gerçekleştirirken, saldırılar sonucu 9 Filistinli yaşamını yitirdi.

Ayrıca, bu saldırılar nedeniyle yaklaşık 100 aileden oluşan 810 kişilik 9 bedevi topluluğu bulundukları yerden başka yere göç etmek zorunda kaldı.