İsrailli Aşırı Sağcı Milletvekili Terör Mahkumunu Destekliyor

İsrailli aşırı sağcı milletvekili Limor Son Har-Melech, terör mahkumu Amiram Ben Uriel için destek açıklaması yaptı. Ben Uriel, 2015'te Filistinli ailenin evini kundaklayarak 3 kişiyi öldürmekten suçlu bulunmuştu. Aşırı sağcılar, Ben Uriel için yardım kampanyası başlattı ve 1 milyon şekel bağış toplandı.

İsrailli aşırı sağcı milletvekili Limor Son Har-Melech, işgal altındaki Batı Şeria'da 2015'te Filistinli ailenin evini kundaklayıp 3 kişiyi öldürmekten suçlu bulunarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan terör mahkumu fanatik Yahudi Amiram Ben Uriel için "mübarek faziletli bir adam" ifadesini kullandı.

İsrail'de aşırı sağcılar, 31 Temmuz 2015'te Batı Şeria'nın Nablus kenti yakınlarında bulunan Duma beldesinde Filistinli Devabişe ailesinin evini kundaklayarak aile fertlerini öldürmekten hüküm giyen Ben Uriel için yardım kampanyası başlattı.

İsrail basınındaki haberlere göre, kampanya kapsamında Ben Uriel için 1 milyon şekelin (yaklaşık 263 bin dolar) üzerinde bağış toplandı.

Kampanyanın 19 Eylül'deki açılış etkinliğinde konuşan aşırı sağcı milletvekili Har-Melech, Ben Uriel'i ziyareti sırasında yaşadıklarını anlattı.

Har-Melech, mahkumun 8 yıl boyunca hücre hapsinde tutulduğunu belirterek, "Sakladıkları bir şey, büyük bir yalan ve adaletsizlik var. Ben bir katili desteklemiyorum. Biliyorum ki Amiram masum. O gerçekten mübarek faziletli bir adam." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Har-Melech, Ben Uriel'in "tüm İsrail halkı için buna katlandığını ve bunun da kutsal olduğunu" savundu.

Arap milletvekilinden "Neonazi" tepkisi

İsrail Meclisindeki Arap milletvekili Ahmed Tıybi ise Yahudi terör mahkumunu ziyaret eden aşırı sağcı milletvekilinin partisi Yahudi Gücü'nü "Neonazi" oluşumu olarak tanımladı.

Filistinli Devabişe ailesinin evini kundaklayarak anne, baba ve 18 aylık bebeğin ölümüne neden olan fanatik Yahudi Ben Uriel, İsrail sağında yeniden gündeme geldi.

İktidardaki sağcı ve aşırı sağcı milletvekilleri ile 100 kadar haham, geçen haftalarda Başbakan Binyamin Netanyahu'ya bir mektup yazarak "Ben Uriel'in masum olduğunu ve davadaki itiraflarının işkence altında alındığını" savunmuştu.

Mektupta ayrıca, Ben Uriel'in hücre hapsinden çıkartılarak cezaevi koşullarının iyileştirilmesi talep edilmişti.

Fanatik Yahudi yerleşimcilerin "Duma saldırısı"

Devabişe ailesinin Batı Şeria'nın Nablus kenti yakınlarındaki Duma beldesinde bulunan evi, 31 Temmuz 2015 sabahı fanatik Yahudi yerleşimciler tarafından ateşe verilmişti.

Olayda ailenin 18 aylık bebeği Ali Devabişe ile anne, babası hayatını kaybetmişti. Devabişe ailesinden sadece 4 yaşındaki Ahmed hayatta kalmıştı.

Fanatik Yahudi Amiram Ben Uriel, 2020'de sonuçlanan davada üç cinayetten üç müebbet, cinayete teşebbüsten 17 yıl ve kundaklamadan 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Mahkemedeki yargıçlar, Ben Uriel'in "ifadesinin işkence altında alındığı" şeklindeki savunmasını oy birliğiyle reddetmişti.

Ben Uriel'in savunma avukatlarından Itamar Ben-Gvir, İsrail siyasetinde bugün iktidar ortağı Yahudi Gücü Partisi'nin lideri. Ben-Gvir, aynı zamanda İsrail'deki kolluk kuvvetlerinden sorumlu Ulusal Güvenlik Bakanlığı görevini yürütüyor.