İsrailli Analist: Hamas'ın roket atma stratejisi

İsrailli analist ve havacılık uzmanı Nitzan Sadan, Hamas'ın roket atma stratejisini açıkladı. Sadan, roketlerin geniş bir alana yayıldığını ve ateşlenmesinin uzaktan kumanda veya zamanlayıcı kullanılarak yapıldığını belirtti. Ayrıca Hamas'ın uzun süre ateş etmeyi sürdürmek üzerine tasarlandığını ve İsrail ordusunun kan kaybetmesini hedeflediğini ifade etti.

İsrailli Analist ve Havacılık Uzmanı Nitzan Sadan, bölgedeki yoğun hava ve kara bombardımanına rağmen Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının Gazze'den İsrail'e roket atmaya devam edebilmesini "stratejisine" bağladı.

Sadan, İsrail Ynet haber sitesinde yer alan analizinde, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik şiddetli saldırılarını sürdürmesine rağmen Kassam Tugaylarının Gazze'den roket atmaya devam edebilmesinin nedenlerini irdeledi.

Birinci sebebin "lokasyon" olduğunu belirten Sadan, Kassam Tugaylarının roketlerinin geniş bir alana yayıldığını ve her fırlatma rampasının yerinin bilinmesini "imkansız kılacak" şekilde inşa edildiğini ifade etti.

Sadan, kısa menzilli roketler Gazze Şeridi ve Askalan'ı hedef alırken, orta menzilli roketlerin Gush Dan bölgesini ve çevresini, yani büyük Tel Aviv bölgesini hedef aldığını dile getirdi.

Roketlerin ateşlenmesinin uzaktan kumanda veya zamanlayıcı kullanılarak yapıldığını ve Kassam Tugayları savaşçılarının bölgede dolaşmadan yakındaki bir saklanma yerinden ateş edebildiğini dile getiren Sadan, Hayfa gibi uzak mesafeye ulaşması hedeflenen uzun menzilli roketlerin, yeniden kullanılabilir bir yer altı kompleksinden fırlatıldığını kaydetti.

Sadan, ikinci nedenin ise "Kassam Tugaylarının füze grubunun, komuta kontrol sistemlerinin durumundan bağımsız hareket edebilecek şekilde tasarlanmış yapısı" olduğunu belirtti.

Kassam Tugayları üyelerinin roketatar için yalnızca bir komut ve uzaktan kumandaya ihtiyaç duyduklarını ve dolayısıyla kolayca ateş edebildiklerini ifade eden Sadan, nişan almaya bile gerek duymadıklarını, her şeyin önceden kazılarak ayarlandığını, yani "kıdemli subaylar" tasfiye edilse bile sahadaki astların kendilerinden istendiğinde ateş edebileceğini yazdı.

-"Hamas, elindekilerini akıllıca kullanması gerektiğini biliyor"

Üçüncü sebebin ise "ateş etme yönetimi politikası" olduğunu aktaran Sadan, Hamas'ın, İsrail ordusuyla savaşa girdiğinde takviye ve cephane almayacağını, çatışmanın sonuna kadar elindekilerini akıllıca kullanması gerektiğini bilerek, 7 Ekim saldırısına giriştiğini kaydetti.

Hamas'ın mücadele politikasının mümkün olduğu kadar "uzun süre ateş etmeyi sürdürmek" üzerine tasarlandığını ifade eden Sadan, Kassam Tugayları savaşçılarının salvo başına nispeten az sayıda roket ateşlediğini ve çabalarını ne zaman yoğunlaştırıp daha fazla ateş edeceklerini belirlediğini dile getirdi.

Dördüncü sebebin genel ilişkiler olduğunu kaydeden Sadan, roket fırlatmanın, Hamas açısından önemli bir amaca hizmet eden bir gösteri olduğunu, zira Hamas'ın, Arap dünyasına İsrail ordusuna karşı kararlı duruş sergilediğini göstermeye çalıştığını ve böylece silahlı Sünni direniş fikrini koruduğunu belirtti.

Beşinci nedenin ise İsrail ordusunun "kan kaybetmesi" olduğunu savunan Sadan, "sonuçta sınırlı yakıt ve mühimmat rezervleri, sınırlı sayıda nitelikli asker olduğunu ve ister İsrail'de ister yurt dışında olsun destek ve meşruiyetin de değişebileceğini" yazdı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 25'e yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 3 bin 900'ü çocuk, 2 bin 509'u kadın olmak üzere 9 bin 488 Filistinli öldürüldü, en az 24 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 144 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 58 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.