İsrail, yedek askerlerin sayısını azaltmayı düşünüyor

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları nedeniyle orduya çağrılan yedek kuvvetlerin sayısını yüksek ekonomik maliyetten dolayı azaltmayı incelediği belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, "Güvenlik birimi, Hamas'a karşı savaşın patlak vermesiyle birlikte çağrılan yedek güçlerin sayısını azaltma ve kuvvetlerinin bir kısmını terhis etme olasılığını inceliyor." ifadelerine yer verildi.

Haberde bunun "yüksek ekonomik maliyet ve bu kişilerin evlerinden ve iş yerlerinden uzak kalmalarının ülke ekonomisine verdiği zarardan kaynaklandığı" belirtildi.

Yedek askerlerin aylık maliyetinin yaklaşık 5 milyar şekel (1,3 milyar dolar) olduğuna işaret edilen haberde, yedek askerlerin eksik iş günlerinin maliyetinin yaklaşık 1,6 milyar şekel (427 milyon dolar) olduğunun tahmin edildiği aktarıldı.

İsrail hükümeti, 360 bin yedek askerin seferberliğe katılmasını onaylamış ve şu ana kadar 200 binden fazla yedek asker silah altına alınmıştı.???????

İsrail ordusu, Gazze'nin yanı sıra Lübnan'ın kuzey sınırında da güçlerini seferber ediyor ve Batı Şeria'da yeni olaylar patlak vermesinden korkuyor.