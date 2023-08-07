İsrail ve Yunanistan Savunma İlişkilerini Güçlendirmek İçin Anlaştı

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ile savunma ilişkilerinin güçlendirilmesi ve endüstriyel işbirliğinin artırılması konularını ele aldı. İki ülke arasında Nisan 2023'te gerçekleşecek olan güdümlü tanksavar füzesi satışı için anlaşma yapıldığı daha önce duyurulmuştu.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ülkesini ziyaret eden Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ile savunma ilişkilerinin güçlendirilmesi ve karşılıklı kuruluşlar aracılığıyla endüstriyel işbirliğinin artırılmasını ele aldı.

İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gallant, bugün İsrail'i ziyaret eden Dendias ile görüştü.

Gallant, "İsrail ve Yunanistan'ın ortaklarına ve düşmanlarına bir arada oldukları mesajı verdiğini" söyledi.

Görüşmede, "savunma ilişkilerinin güçlendirilmesi, karşılıklı kuruluşlar aracılığıyla endüstriyel işbirliğinin artırılmasının ele alındığı" aktarıldı.

İsrail Savunma Bakanlığı, Nisan 2023'te yaklaşık 400 milyon dolar değerindeki güdümlü tanksavar füzesi satışı için Yunanistan ile anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.