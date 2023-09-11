İsrail ve İngiltere arasında bölgesel güvenlik konuları ele alındı

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, İngiliz mevkidaşı James Cleverly ile iki ülke ilişkileri ve İran başta olmak üzere bölgesel güvenlik konularını ele aldı. İki bakan, bölgesel güvenlik ve ekonomik konuları görüştü.

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, İngiliz mevkidaşı James Cleverly ile iki ülke ilişkileri ve İran başta olmak üzere bölgesel güvenlik konularını ele aldı.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cohen, ülkesini ziyaret eden mevkidaşı Cleverly ile Batı Kudüs'te bir araya geldi.

Açıklamada, iki bakanın, başta bölgesel güvenlik ve ekonomik konular olmak üzere her iki ülkenin ortak sorunlarını ele aldığı kaydedildi.

İngiltere'nin " İsrail'in dünyadaki en yakın dostlarından biri" olduğu vurgulanan açıklamada, Cohen'in, İngiltere'nin İran'ın nükleer programını durdurma konusundaki kararlılığı ve İsrail ile bazı Arap ülkeleri arasındaki normalleşme anlaşmalarına katkılarından ötürü İngiliz Bakan'a teşekkür ettiği belirtildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Cohen, İsrail-İngiltere ilişkileri şu anda "zirvede" olduğunu belirterek, "Abraham Anlaşmaları'nın imzalanmasından üç yıl sonra, dünyadaki dostlarımızla birlikte barış ve normalleşme çemberini genişletmek için çalışıyoruz. İngiltere ve İsrail, İran'ın nükleer programını durdurmanın önemi konusunda hemfikir." ifadelerini kullandı.

Öte yandan İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cleverly'nin bölge ziyaretinin, "İsrail, işgal altındaki Filistin ve bölgenin karşı karşıya olduğu güvenlik sorunlarına ve iki devletli çözümün önemine odaklanacağı" kaydedildi.

Açıklamada, İngiltere'nin, "İran da dahil olmak üzere bölgesel güvenliğe yönelik tehditlerle mücadele etme taahhüdüne" vurgu yapıldı.

Cleverly, 11-13 Eylül tarihlerinde, İngiltere Dışişleri Bakanı sıfatıyla ilk kez İsrail ve işgal altındaki Filistin'i ziyaret ediyor. İngiliz Bakan, Cohen ile görüşmesinin ardından, önce İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ardından Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye ile bir araya gelecek.