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İsrail ve Hizbullah Arasındaki Ateşkes Anlaşması Taslağı Açıklandı

İsrail ve Hizbullah Arasındaki Ateşkes Anlaşması Taslağı Açıklandı
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İsrail basını, İsrail ve Hizbullah arasında varılan ateşkes anlaşmasının taslağını duyurdu. Anlaşmaya göre, İsrail ordusu 7 gün içinde Lübnan'ı terk edecek ve Lübnan ordusu sınır boyunca konuşlanacak. Ayrıca, yeni bir Uluslararası İzleme ve Uygulama Mekanizması oluşturulacak.

İsrail basını tarafından İsrail-Hizbullah arasındaki ateşkes anlaşmasına ilişkin paylaşılan taslakta, "İsrail ordusu çatışmaların sona ermesinin ardından 7 gün içinde Lübnan'ı terk edecek" ve "Lübnan ordusu sınır boyunca konuşlanacak ve Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait silahlara el koyacak" ifadeleri yer aldı.

İsrail-Hizbullah arasında ateşkes sağlanması için çabalar sürerken, İsrail basını tarafından İsrail-Hizbullah arasındaki ateşkes anlaşmasına ilişkin taslak paylaşıldı. ABD'nin İsrail ve Hizbullah arasındaki ateşkes önerisi 60 günlük bir uygulama süresiyle başlıyor ve bu süre zarfında Lübnan ordusu sınır boyunca konuşlanması öngörülüyor.

İsrail sınırına Lübnan ordusu konuşlanacak

Taslakta, "İsrail ordusu çatışmaların sona ermesinin ardından 7 gün içinde Lübnan'ı terk edecek" ve "Lübnan ordusu sınır boyunca konuşlanacak ve Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait silahlara el koyacak" ifadeleri yer alıyor. BM barış gücünün de bu pozisyon değişikliğini kolaylaştıracağı belirtildi. Nihai olarak İsrail sınırı boyunca 10 bin Lübnan askerinin konuşlanması bekleniyor.

Taslakta, 60 günün sonunda İsrail ve Lübnan, BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının tam olarak uygulanması ve sınır anlaşmazlıklarının çözüme kavuşturulması için ABD aracılığıyla dolaylı müzakereler yürüteceği belirtiliyor.

Uluslararası İzleme ve Uygulama Mekanizması oluşturulacak

Taslakta, ABD başkanlığında İtalya, Fransa, Almanya, İspanya, İngiltere, UNIFIL ve bölge ülkelerinin yer alacağı yeni bir Uluslararası İzleme ve Uygulama Mekanizması (IMEM) oluşturulacağı yer alıyor.

İsrail, Lübnan topraklarından gelen tehditlere karşılık verebilecek

"İsrail'in sınır ihlallerine karşı harekete geçmesinin garanti altına alınacağı ve Lübnan topraklarından gelen tehditlere karşılık verebileceği" belirtilen taslakta, eğer Lübnan ya da IMEM silah sevkiyatı ya da üretimine müdahale etmezse İsrail'in ABD'ye danıştıktan sonra söz konusu hedefleri vurmasına izin verileceği yer alıyor.

İsrail, Lübnan üzerinden istihbarat uçuşu yapabilecek

Taslakta, İsrail'in Lübnan üzerinde istihbarat uçuşları yapmaya devam edebileceği ancak bu uçuşların çıplak gözle görülemeyeceği ya da ses duvarını aşmayacağı belirtildi. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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