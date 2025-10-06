Haberler

İsrail ve Hamas Arasında Gazze Şeridi İçin Barış Müzereleri Başladı

Güncelleme:
Mısır basınında yer alan habere göre, İsrail ve Hamas arasında Gazze Şeridi'nde kalıcı barış sağlanması amacıyla dolaylı müzakerelerin başladığı bildirildi. Müzakerelerin Şarm El-Şeyh kentinde yapıldığı ve Mısırlı ile Katarlı arabulucuların esir takası için mekanizma oluşturmak için her iki tarafla çalıştığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
