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İsrail ve Hamas arasında ateşkes anlaşmazlığı devam ediyor

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Mısırlı iki güvenlik kaynağına dayandırılan haberlerde, İsrail ve Hamas'ın ateşkese açık oldukları fakat anlaşmanın nasıl uygulanacağı konusundaki anlaşmazlıkların devam ettiği belirtildi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 72'inci günde devam ederken, İsrail ve Hamas arasında Katar, Mısır ve ABD arabuluculuğunda ateşkese yönelik çabalar sürüyor.

Mısırlı iki güvenlik kaynağına dayandırılan haberlerde, İsrail ve Hamas'ın ateşkese açık oldukları fakat anlaşmanın nasıl uygulanacağı konusundaki anlaşmazlıkların devam ettiği belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 72'inci günde devam ederken, İsrail ve Hamas arasında Katar, Mısır ve ABD arabuluculuğunda ateşkese yönelik çabalar sürüyor. Adı açıklanmayan Mısırlı iki güvenlik kaynağına dayandırılan haberlerde, İsrail ve Hamas'ın ateşkese açık oldukları fakat anlaşmazlıkların devam ettiği belirtildi. Kaynaklar, Hamas'ın serbest bırakılacak esirlerin listesini tek taraflı olarak belirlemek istediğini ve İsrail güçlerinin önceden belirlenmiş hatların gerisine çekilmesini talep ettiğini belirtti. İsrail'in Hamas'ın esir listesini belirlemesini kabul ettiğini aktaran kaynaklar, İsrail'in ateşkesin zamanını ve süresini belirlemeden önce bir zaman çizelgesi ve esir listesini görmeyi talep ettiğini belirtti. Kaynaklar, İsrail'in Hamas'ın talep ettiği önceden belirlenmiş hatların gerisine çekilmesi konusundaki istediğini ise kabul etmediğini aktardı.

Katar Başbakanı Al Thani ile Mossad Başkanı Barnea bir araya geldi

Diplomatik kaynaklara dayandırılan haberlerde ise, İsrail istihbarat teşkilatı Mossad'ın Başkanı David Barnea ile Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al Thani'nin geçtiğimiz cuma günü Katar'ın başkenti Doha'da bir araya geldiği belirtildi. Ateşkes müzakerelerinin yeniden başlatılması ve esirlerin serbest bırakılmasının ele alındığı görüşmenin olumlu bir havada geçtiği aktarıldı.

Söz konusu görüşme, Barnea'nın hafta başında Doha'ya yapacağı ziyaretin İsrail hükümeti tarafından iptal edilmesinin ardından gerçekleşti. - KAHİRE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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