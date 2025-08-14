İsrail ve Hamas Arasında 48 Saatlik İnsani Ateşkes Teklifi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suudi Arabistan basını, arabulucuların İsrail ve Hamas'a Gazze Şeridi'nde 48 saatlik insani ateşkes önerdiğini ve Hamas'ın kabul ettiğini ancak İsrail'in reddettiğini bildirdi.

Suudi Arabistan basını, arabulucuların İsrail ve Hamas'a Gazze Şeridi'nde 48 saatlik insani ateşkes önerdiğini ve teklifin Hamas tarafından kabul edildiğini, İsrail tarafından ise reddedildiğini iddia etti.

İsrail ve Hamas arasında Gazze Şeridi'nde ateşkese ilişkin görüşmeler devam ediyor. Suudi Arabistan basınında yer alan haberlerde, arabulucuların İsrail ve Hamas'a Gazze Şeridi'nde 48 saatlik insani ateşkes önerdiği iddia edildi. Haberlerde, teklifin Hamas tarafından kabul edildiği, İsrail tarafından ise reddedildiği aktarıldı. - RİYAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Berke Özer, Lille'e transfer oldu! İşte bonservis bedeli

Avrupa devine imza attı! işte kazandırdığı bonservis bedeli
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Topuklu Efe' krizi burada patlak vermiş! Özgür Özel'in tavrına dikkat

'Topuklu Efe' krizi burada patlak vermiş! Özgür Özel'in tavrına dikkat
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.