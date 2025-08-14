İsrail ve Hamas Arasında 48 Saatlik İnsani Ateşkes Teklifi

Suudi Arabistan basını, arabulucuların İsrail ve Hamas'a Gazze Şeridi'nde 48 saatlik insani ateşkes önerdiğini ve teklifin Hamas tarafından kabul edildiğini, İsrail tarafından ise reddedildiğini iddia etti.

İsrail ve Hamas arasında Gazze Şeridi'nde ateşkese ilişkin görüşmeler devam ediyor. Suudi Arabistan basınında yer alan haberlerde, arabulucuların İsrail ve Hamas'a Gazze Şeridi'nde 48 saatlik insani ateşkes önerdiği iddia edildi. Haberlerde, teklifin Hamas tarafından kabul edildiği, İsrail tarafından ise reddedildiği aktarıldı. - RİYAD