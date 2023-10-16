İsrail ve Filistin Olaylarına İlişkin Dezenformasyonla Mücadele

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail ve Filistin arasında yaşanan olaylara ilişkin sosyal medyada yer alan asılsız iddialarla ilgili bülten yayımladı. İddiaların doğru olmadığı ve gerçekle ilgisi olmadığı belirtildi.

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail ve Filistin arasında yaşanan olaylara ilişkin sosyal medyada yer alan asılsız iddialarla ilgili bülten yayımladı.

'Filistin' başlıklı bültende sosyal medyada dezenformasyon içerikli paylaşımlara tek tek cevap verildi. Buna göre; sosyal medyada 'Hamas'ın kaçırdığı bebek' iddiasıyla paylaşılan görüntünün doğru olmadığı, bir İsrail televizyon kanalında öne sürülen, 'Hamas direnişçileri 40 İsrailli bebeğin kafasını kesti' iddiasının da doğru olmadığı belirtildi. Yine 'Hamas direnişçileri İsrailli bir sivili öldürüp kalbini söktü' iddiasının da doğru olmadığı belirtilerek, "İddiaya konu görüntülerin, Ağustos 2020'de Meksika basınında yer aldığı tespit edilmiştir. Bu haberlere göre görüntülerde Jalisco Yeni Nesil Karteli üyeleri, Tepalcatepec Karteline üye bir uyuşturucu satıcısını infaz etmektedir" denildi.

'BİDEN'IN AÇIKLAMASI DEZENFORMASYON'

ABD Başkanı Joe Biden'in İsrail medyası tarafından ortaya atılan 'Hamas direnişçileri 40 bebeğin kafasını kesti' iddiasıyla ilgili, "Çocukların kafalarının kesildiği fotoğrafları göreceğimi hiç düşünmezdim" şeklindeki açıklamasının dezenformasyon olduğu belirtilerek, "Bu haberi doğrulayacak herhangi bir bilgi veya belgeye yer verilmemiştir. İsrail ordusu yetkilileri, ellerinde iddiayı doğrulayacak herhangi bir argümanın olmadığını söylemiştir. ABD Başkanı Joe Biden'ın iddiayı tekrar dile getirmesi ve kafası kesilen bebeklerin görüntülerini gördüğünü söylemesi üzerine, ABD medyası Beyaz Saray ile iletişime geçerek iddiayı teyit etmeye çalışmıştır. Washington Post gazetesi Beyaz Saray'dan iddiaya ilişkin bilgi istendiğini, bir sözcünün ne Biden ne de ABD'li yetkililerin 'kafaları kesilen bebeklerle ilgili görüntü veya bağımsız olarak doğrulanmış herhangi bir bilgi görmediğini' söylediğini bildirmiştir" denildi.

GUATEMALA'DAKİ OLAYLA DEZENFORMASYON

Sosyal medyada 'Filistinliler, İsrailli çocuk ve kadınları vahşice dövüyor' iddiasıyla paylaşılan videonun doğru olmadığı belirtilerek, "İddiaya konu görüntülerin, İsrail ile Filistin arasındaki son çatışmaların başlamasından (7 Ekim) 1 gün önce (6 Ekim) sosyal medyada paylaşıldığı belirlenmiştir. İddiaların aksine görüntülerde, İsrail güçlerinin Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesinde Filistin yanlısı aktivistlere saldırdığı görülmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Yine sosyal medyada 'Hamas direnişçileri festivalde yakaladıkları bir kızı diri diri yaktı' iddiasıyla paylaşılan görüntünün de doğru olmadığı belirtilerek, "İddiaya konu görüntülerin, Mayıs 2015'te Guatemala'da kaydedildiği tespit edilmiştir. Dünya basınında geniş yankı bulan görüntüler, bir taksi şoförünü öldürmekle suçlanan genç bir kızın Guatemala şehrinin 150 kilometre batısındaki Rio Bravo köyünde kalabalık bir grup tarafından vahşice öldürüldüğü olaya aittir" denildi.

Sosyal medyada 'Hamas direnişçileri İsrailli çocukları böyle infaz etti' iddiasıyla yer alan görüntünün de doğru olmadığı, iddiaya konu görüntülerin, 7 yıl önce Suriye'de kaydedildiğinin tespit edildiği belirtildi.

'MEHMETÇİK GAZZE'YE SLOGANLARI GÜNCEL DEĞİL'

'Ülkemizdeki yabancılar İsrail Başkonsolosluğu önünde 'Mehmetçik Gazze'ye' sloganları attı' iddiasıyla sosyal medyada paylaşılan görüntülerin de güncel olmadığı, söz konusu görüntünün 10 Mayıs 2021'de İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla yapılan gösterilere ait olduğunun tespit edildiğine dikkat çekildi.