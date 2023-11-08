İsrail Ürünlerine Boykot Kampanyası Bayburt'ta Başladı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto eden Bayburt vatandaşları, İsrail menşeili ürünleri kullanmamak için boykot kampanyası başlattı. Bayburt Milli Eğitim Müdürlüğü de boykota destek vererek okul ve kurum kantinlerinde İsrail ürünlerinin alınıp satılmayacağını duyurdu.

İsrail'in Gazze'ye yönelik hava ve kara saldırılarını protesto eden vatandaşlar, İsrail ürünlerini kullanmamak için boykot kampanyası başlattı.

Bayburt Belediyesinin boykot kararı almasının ve vatandaşlara İsrail menşeili ürünleri kullanmamaları çağrısında bulunmasının ardından boykot kampanyasına bir destek de Bayburt Milli Eğitim Müdürlüğünden geldi. Okul kantinleri ve kurum kantinlerinde İsrail menşeili ürünlerin alınıp satılmayacağı kararı alan Bayburt İl Milli Müdürlüğü sosyal medya hesabından 'Boykot Var' başlıklı yazılı açıklamada bulundu. Milli Eğitim Müdürlüğünün boykot kararı aldığı yazılı açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı okul ve kurum kantinlerimizde boykot edilen ürünler hiçbir şekilde alınıp satılmayacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." - BAYBURT